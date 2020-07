Bloquean Himno Nacional; exigen agua en sus casas

Alrededor de cuarenta vecinos de San Juan de Guadalupe se manifestaron ayer por tarde para exigir a las autoridades municipales agua en la red pues aseguran que desde hace cinco días no ha caído ni una sola gota de líquido en sus viviendas.

"No tenemos agua desde el lunes y no es justo porque nos exigen el pago del servicio y no nos dan agua, estamos hasta el gorro de que nos quiten el agua y no nos den el servicio que merecemos", señalaron los vecinos de la zona.

Afirmaron que actualmente los residentes de la zona viven en total insalubridad pues no hay agua ni para las tareas básicas como lo es el aseo personal y limpieza de baños.

Señalaron que la solución al problema la tiene Interapas por lo que en caso de no resolver el problema los bloqueos continuarán.

Al lugar arribaron autoridades para tratar de convencer a los manifestantes que durante más de dos horas mantuvieron bloqueada la circulación sobre avenida Himno Nacional en el tramo de Vallejo a Xicotencatl.

Las autoridades se comprometieron a proporcionar agua en red desde ayer por la noche, por lo que de no cumplir esta promesa los vecinos de San Juan de Guadalupe podrían realizar un bloqueo desde la mañana de hoy, sábado.