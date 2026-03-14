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"Bloquear a mujeres familiares de gobernantes es violentarlas"

Por Rubén Pacheco

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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"Bloquear a mujeres familiares de gobernantes es violentarlas"

Aunque matizó que no se refiere al contexto potosino -de su esposa y senadora Ruth Miriam González Silva-, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, criticó que el no permitir que una mujer familiar de un gobernante acceda a una candidatura de elección popular, es una forma de violentarla.

Expuso el mandatario lo anterior, luego que este viernes durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó estar de acuerdo en diversos temas con el mandatario estatal, pero no con el nepotismo relacionado con una posible candidatura de González Silva a la gubernatura. 

"No digo que sea el caso de San Luis Potosí (violentar a una mujer familiar de un gobernante, al no dejarla competir en una elección), lo quiero aclarar, porque luego dicen: ´está defendiendo a San Luis Potosí´, no. Es un caso", añadió.

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