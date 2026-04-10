Bloqueos carreteros afectan productividad

Sí hay pérdidas importantes para el sector empresarial por bloqueos carreteros, sobre todo por la interrupción de la logística y de las cadenas de suministro en el contexto de una inseguridad pública de crecimiento sostenido durante los últimos 12 meses, informó Ana María Abascal Sáinz, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La dirigente empresarial informó que hay una postura unánime de los empresarios en el sentido de que el Gobierno Federal tiene que tomar decisiones para evitar los bloqueos, que finalmente están afectando las cadenas de suministro, porque además de las acciones de bloqueo de parte de organizaciones civiles, también hay otros eventos importantes que el mismo Gobierno Federal no ha sabido controlar.

Explicó que México no puede crecer y no va a tener inversión si no se apuesta por la seguridad, pero que además se debe recordar que la seguridad pública es una responsabilidad del Estado, obviamente con la coordinación de las personas que se quieran sumar, entre ellas el sector empresarial para aportar ideas o en su caso, claves de intervención para mejorar las condiciones.

Dijo que en tiempo real, se puede constatar que los incidentes delictivos o en su caso otros que afectan los suministros en tránsito en carreteras son de diario, de manera que representan ese crecimiento sostenido en 12 meses.

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Observó que una parte de esos problemas que se viven en las carreteras es el hecho de que en el tránsito también los trabajadores están poniendo en riesgo su vida.