BMW San Luis es un aliado de la educación

Con un trabajo de responsabilidad social con 12 mil personas, entre ellos estudiantes que fortalecieron su formación profesional y competencias clave para el futuro, preparación para el talento especializado y la ruta hacia su graduación, la planta BMW San Luis Potosí presentó su informe de actividades de programas educativos, a través del presidente y CEO, Klaus Von Moltke. El directivo informó que su fuerza laboral la integran 3 mil 700 personas de las cuales el 36% son mujeres.

BMW Group, Planta San Luis Potosí, informó que durante 2025 apoyó a estudiantes que por medio de las prácticas o la demostración del trabajo de ensamble de vehículos, fortalecieron su formación profesional con un enfoque en áreas diversas y el desarrollo de competencias profesionales clave para el futuro.

El Informe de Responsabilidad Social Corporativa, incluye que en 2026 se cumple el décimo aniversario del Programa Dual, el cual ha consolidado a la planta como referente en la preparación de talento especializado, con más de 570 alumnos y alumnas graduados tanto de educación media superior como superior.

El informe funciona a la vez como una hoja de ruta para consolidar alianzas, impulsar la formación de talento y acelerar la transición hacia procesos más limpios y circulares, confirmando que la sostenibilidad es parte integral de la estrategia de negocio y de la relación de la empresa con la comunidad.

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Von Moltke dijo que su crecimiento ha sido compartido con San Luis Potosí. Los objetivos alcanzados a lo largo de este tiempo, los inspiran a seguir construyendo un futuro asociado al refuerzo de los vínculos que permitan asegurar que los buenos resultados se sigan multiplicando, a partir de un enfoque colectivo, transparente y sostenible.

Durante 2025, la Planta fortaleció programas educativos y de formación en colaboración con organizaciones como el Programa Adopte un Talento (PAUTA), Colonia Juvenil y UNICEF; iniciativa que impactó a más de 12 mil estudiantes y mil profesores en México.

BMW obtuvo la certificación Camexa (Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria), que valida sus estándares de formación dual, colaboración empresarial y calidad en la relación bilateral MéxicoAlemania. Este reconocimiento consolida el Programa Dual que cumplió su décimo aniversario sumando 570 aprendices graduados.

Recordó su alianza con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, gracias al cual la planta donó un robot industrial "Kuka" de última generación que permitirá que más de mil estudiantes de carreras como Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Producción Industrial, reciban capacitación de vanguardia en automatización y robótica aplicada.