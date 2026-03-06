Bombero y su pareja, los muertos a manos de la GCE en Matehuala
La FGE confirmó que tres policías ya están a disposición del Ministerio Público como presuntos responsables
Después que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de la puesta a disposición de tres guardias civiles estatal ante el Ministerio Público por la muerte de dos personas y una más herida durante un operativo hoy por la madrugada en Matehuala, la fiscal María Manuela García Cázares, informó que se está a la espera de recibir el Informe Policial Homologado (IPH).
Refirió que cuando se dirigía esta mañana a la Mesa de Paz y Seguridad, solo le informaron que los tres policías estatales quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.
Matizó que todavía no tiene conocimiento de cómo sucedieron los hechos, por lo cual, dicho reporte de la Guardia Civil Estatal (GCE) permitirá establecer cuáles fueron las condiciones del incidente.
"Todavía no sé exactamente cuáles hayan sido los hechos. Ahorita que llegue a Fiscalía lo voy hacer (...) no tengo conocimiento todavía", complementó.
De acuerdo con portales locales y regionales del municipio, las víctimas mortales corresponden a un bombero de nombre Jair y su pareja; el herido se trata del hermano del primero.
Caen tres agentes de GCE por muerte de dos personas en Matehuala
La FGE realizará las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades
