Brindan seguridad a Caravana de la Fe

Por Samuel Moreno

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los potosinos que participan en la tradicional peregrinación a San Juan de los Lagos, autoridades estatales reforzaron la coordinación interestatal para el desarrollo de la llamada Caravana de la Fe.

Por instrucción del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, el director general de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, acudió al municipio de Silao, Guanajuato, donde se llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades de esa entidad para afinar los detalles del operativo conjunto.

Durante el encuentro, se establecieron estrategias para trazar las rutas más seguras, definir puntos de auxilio y coordinar el abanderamiento de los contingentes, con el fin de brindar acompañamiento permanente a los peregrinos a lo largo de su trayecto.

Ordaz Flores destacó la importancia de esta labor preventiva, al señalar que cada año miles de familias potosinas emprenden este recorrido como parte de su tradición y fe, lo que obliga a las autoridades a extremar medidas de seguridad y respuesta ante cualquier eventualidad.

El operativo contempla la participación de corporaciones de auxilio y seguridad de ambos estados, quienes mantendrán vigilancia constante para reducir riesgos y atender de manera inmediata cualquier incidente durante el desplazamiento de los fieles.

