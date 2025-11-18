Buen Fin dispara ventas en SLP; Concanaco coloca al estado entre los más activos
Concanaco reporta fuerte incremento en ventas y afluencia.
La Concanaco ubicó en 2025 a San Luis Potosí como uno de los estados con mayor participación en el Buen Fin, con un aumento de más del 30% en ventas frente a un periodo regular, por encima de entidades como Aguascalientes y Morelos.
Según el organismo, los potosinos gastaron aproximadamente 2 mil 500 pesos por persona.
En boletos de viaje se registró un crecimiento de 7.43%, superando el 5.7% alcanzado en 2024. En general, la actividad comercial también reportó incrementos en distintos giros.
El presidente local de Canaco-Servytur, Fernando Díaz de León Hernández, señaló que tanto en el Centro Históricocomo en las principales plazas comerciales de la capital y en comercios afiliados, la afluencia ha sido importantedurante la campaña.
De acuerdo con el balance preliminar:
31% de los comercios ofreció meses sin intereses.
12% aplicó promociones 2x1 o 3x2.
38% generó empleos temporales, y alrededor del 5% podría quedarse.
Lo más vendido: electrónicos, pantallas, ropa, calzado, muebles, artículos para el hogar y viajes.
21% de los negocios reportó incrementos de ventas por encima del 30%.
Las compras en línea crecieron 30%.
89% de los consumidores pagó con tarjeta.
70% de los comercios participantes fueron minoristas.
Díaz de León confió en que las ventas se mantengan hasta Navidad y llamó a privilegiar el comercio local y lo hecho en México.
