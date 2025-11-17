Liquida gobierno adeudo con la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó esta tarde que el Gobierno estatal ha liquidado totalmente el adeudo que sostenía con la institución.

En un boletín informativo, la casa de estudios señaló que con esta cobertura de las obligaciones financieras del ejercicio fiscal 2025, se podrá continuar con los procesos administrativos y académicos programados.

EL COMUNIDCADO ÍNTEGRO:

Al respecto, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que estas aportaciones forman parte del compromiso permanente con la educación superior pública, la ciencia y la formación de profesionales potosinos, al reafirmar el apoyo a la UASLP.

Aseguró que el convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la institución educativa establece un calendario durante todo el año, mismo que ha sido atendido puntualmente gracias a la coordinación entre las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y las autoridades universitarias.

Reiteró su respeto absoluto a la autonomía universitaria y señaló que este apoyo se autorizó con plena conciencia del papel que juega la UASLP en el desarrollo educativo, científico y social de todo el estado.