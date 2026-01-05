Buena respuesta a pago del Predial en Pozos

Durante este sábado y domingo, la población de Villa de Pozos no dejó de acudir a las cajas recaudadoras municipales a realizar el pago de su Impuesto Predial con la intención de aprovechar el máximo descuento de 15 por ciento ofrecido en este primer mes del año.

El programa "Paga pronto... Paga menos" del gobierno poceño parece tener una buena respuesta en los cuatro módulos de cobro habilitados: Uno en la Presidencia Municipal; otro en la Comandancia Oriente; otro en las Oficinas de Juventud y uno más en el Antiguo Rastro Municipal de la avenida Ricardo B. Anaya.

Todos estos puntos estarán operando, durante enero, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, así como sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Además, el gobierno municipal anunció que pronto estará disponible una unidad móvil de Catastro cuyas ubicaciones y recorridos se informarán en las redes sociales oficiales.

Algunos contribuyentes han preguntado el por qué no se habilita el pago en línea a través de una página web o mediante una aplicación para teléfono móvil, pero, hasta ahora, el gobierno poceño mantiene únicamente las formas de pago presencial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los únicos requisitos para realizar el trámite son contar con la clave catastral o el recibo de predial anterior y en caso de no disponer de la clave, las y los contribuyentes pueden acudir a las oficinas de Catastro ubicadas en la Presidencia Municipal, donde el personal brinda atención y orientación a la población.