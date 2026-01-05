logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

SLP

Buena respuesta a pago del Predial en Pozos

Exhortan a los contribuyentes a aprovechar los descuentos

Por Leonel Mora

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Buena respuesta a pago del Predial en Pozos

Durante este sábado y domingo, la población de Villa de Pozos no dejó de acudir a las cajas recaudadoras municipales a realizar el pago de su Impuesto Predial con la intención de aprovechar el máximo descuento de 15 por ciento ofrecido en este primer mes del año.

El programa "Paga pronto... Paga menos" del gobierno poceño parece tener una buena respuesta en los cuatro módulos de cobro habilitados: Uno en la Presidencia Municipal; otro en la Comandancia Oriente; otro en las Oficinas de Juventud y uno más en el Antiguo Rastro Municipal de la avenida Ricardo B. Anaya.

Todos estos puntos estarán operando, durante enero, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, así como sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Además, el gobierno municipal anunció que pronto estará disponible una unidad móvil de Catastro cuyas ubicaciones y recorridos se informarán en las redes sociales oficiales.

Algunos contribuyentes han preguntado el por qué no se habilita el pago en línea a través de una página web o mediante una aplicación para teléfono móvil, pero, hasta ahora, el gobierno poceño mantiene únicamente las formas de pago presencial.

Los únicos requisitos para realizar el trámite son contar con la clave catastral o el recibo de predial anterior y en caso de no disponer de la clave, las y los contribuyentes pueden acudir a las oficinas de Catastro ubicadas en la Presidencia Municipal, donde el personal brinda atención y orientación a la población.

    Reparan registros dañados en zonas peatonales del Centro Histórico
    SLP

    Redacción

    Atienden puntos de riesgo en zonas peatonales.

    Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón
    SLP

    Redacción

    Financian en SLP estudio sobre colesterol

    Renuncia director de Interapas
    SLP

    Pulso Online

    Jorge Daniel Hernández, ahora exdirector argumentó motivos personales y de salud.

    Premian a hoteles con descuento en licencias de alcohol
    SLP

    Samuel Moreno

    Los establecimientos afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en SLP recibirán un beneficio fiscal en 2026.