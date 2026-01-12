logo pulso
Buena respuesta a pago del Predial en Pozos

Por Leonel Mora

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
El gobierno de Villa de Pozos reportó una afluencia significativa de personas a las cajas municipales al término de la primera semana de recaudación del Impuesto Predial e informó de la activación de módulos móviles que estarán acudiendo a los sectores habitacionales más alejados de la cabecera municipal.

En el arranque del programa "Paga Pronto. Paga Menos", la autoridad municipal reportó la asistencia de más de seis mil 500 contribuyentes a los cuatro puntos fijos de cobro: Presidencia Municipal; instalaciones del antiguo Rastro Municipal en la avenida Ricardo B. Anaya; Comandancia Oriente de la Guardia Civil, en la Calle 30 de la colonia Rancho Viejo, y las cajas recaudadoras de la Calle 71 esquina con la 70.

Los módulos fijos, al menos durante este mes de enero, operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. 

De manera adicional, la administración de Villa de Pozos informó que desde el pasado martes 6 de enero se habilitaron las unidades móviles de cobro que acudirán a sectores como Ciudad Satélite, la colonia Santa Bárbara, Puerta Natura, Orquídea y Urbi, entre otros.

