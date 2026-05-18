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Buena respuesta a Ruta de la Salud

Por Rolando Morales

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A

La presidenta del DIF Municipal de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez, aseguró que la nueva edición de la Ruta de la Salud ha tenido una respuesta constante por parte de la población potosina, principalmente por la demanda de lentes y aparatos auditivos gratuitos.

La funcionaria señaló que diariamente se atienden entre 50 y 60 personas, quienes primero reciben una valoración médica general y posteriormente son canalizadas según sus necesidades, ya sea para la entrega de glucómetros, auxiliares auditivos o lentes graduados.

Uno de los principales cambios en esta edición es la instalación de una sede fija de la Ruta de la Salud en Centro Unión, que opera de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Explicó que anteriormente muchas personas dependían de que el programa llegara a sus colonias, lo que dificultaba el acceso para quienes trabajan o no podían acudir en las fechas programadas.

Arriaga destacó que la mayor parte de las solicitudes están relacionadas con problemas de visión.

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