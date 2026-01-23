logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Busca Ley Yuli, evitar abusos y exclusiones de trabajadores

Por Ana Paula Vázquez

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Busca Ley Yuli, evitar abusos y exclusiones de trabajadores

En San Luis Potosí, hay personas que trabajan sin comprender las instrucciones que reciben, operan maquinaria con manuales en idiomas que no dominan y cumplen órdenes que deben interpretar a ciegas. De esa realidad surge la Ley Yuli, una iniciativa ciudadana que ya fue turnada a la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado y que busca hacer obligatorio el uso del idioma español en etiquetas, programas, manuales y equipos de trabajo.

La propuesta plantea que toda la información relacionada con maquinaria, herramientas, sistemas tecnológicos, manuales de operación, instrucciones de seguridad y procesos laborales sea presentada en español. El objetivo es prevenir accidentes, abusos y exclusiones, y proteger la vida, integridad física y la dignidad laboral de las y los trabajadores.

La iniciativa fue promovida por la ciudadana Julieta Terán, quien en diciembre pasado expuso que persisten prácticas de precarización laboral, como la falta de contratos, la ausencia de seguridad social y condiciones de maltrato y discriminación. Estas situaciones, señaló, se agravan particularmente en centros laborales operados por empleadores extranjeros, donde el idioma se convierte en un factor de riesgo y desigualdad.

De acuerdo con la información presentada, estas problemáticas han sido documentadas en sectores como comercio, importadoras, tiendas de tecnología, restaurantes y cadenas comerciales. En estos espacios, además de la falta de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y de contratos formales, se han identificado barreras lingüísticas que obligan a las personas trabajadoras a desempeñar sus funciones sin comprender plenamente los procedimientos ni los riesgos que enfrentan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Ley Yuli contempla siete planteamientos, entre los que destacan la obligación de que toda comunicación laboral se realice en idioma español y la afiliación obligatoria al IMSS desde el primer día de trabajo, sin excepciones. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Dinastía Chávez vuelve al ring en SLP
    Dinastía Chávez vuelve al ring en SLP

    Dinastía Chávez vuelve al ring en SLP

    SLP

    Redacción

    Chávez Jr. y Omar Chávez encabezarán cartelera este 24 de enero en la Arena Potosí.

    SLP presume su gastronomía en FITUR
    SLP presume su gastronomía en FITUR

    SLP presume su gastronomía en FITUR

    SLP

    Redacción

    San Luis Potosí mostró su cocina tradicional en la FITUR y anunció un restaurante en Madrid.

    De la patrulla al hogar: policías visitan a Fernanda Guadalupe en Arista
    De la patrulla al hogar: policías visitan a Fernanda Guadalupe en Arista

    De la patrulla al hogar: policías visitan a Fernanda Guadalupe en Arista

    SLP

    Pulso Online

    Fue nombrada como Fernanda en honor a una policía municipal que asistió a la madre en el parto

    Alertan en la capital por falsos inspectores de Catastro
    Alertan en la capital por falsos inspectores de Catastro

    Alertan en la capital por falsos inspectores de Catastro

    SLP

    Redacción

    Ayuntamiento advierte sobre personas que usan credenciales y documentos falsos.