Buscan 12 dirección de la Facultad de Derecho
El Consejo Técnico Consultivo iniciará esta semana la revisión de los expedientes para sacar una terna
La Facultad de Derecho de la UASLP entrará esta semana en un momento clave: hoy y mañana sesionará el Consejo Técnico Consultivo para revisar los expedientes de 12 docentes que buscan encabezar la Dirección, luego de la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, quien dejó el cargo en octubre tras el escándalo por una presunta violación ocurrida dentro de la propia Facultad.
Durante estas sesiones, el Consejo Técnico verificará que cada candidatura cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria. Aunque el calendario interno prevé que la terna podría definirse al término de este análisis, integrantes del órgano señalan que la revisión podría extenderse uno o dos días sin afectar el procedimiento.
Los aspirantes reflejan una mezcla amplia de perfiles dentro de la comunidad académica: investigadoras consolidadas, especialistas en criminología, derecho fiscal y constitucional, docentes con décadas frente a grupo, exfuncionarios estatales y federales, así como académicos con experiencia en órganos universitarios.
Entre ellos se encuentran Elia Edith Argüelles, Jorge Luis Blanc, Jesús Javier Delgado Sam, José Édgar Durón, Martín Joel González de Anda, Salvador Hernández Peña, Pedro Vladimir Ibáñez, Luz María Lastras, Violeta Mendezcarlo, Xóchitl Rangel y María Suhey Tristán.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El nombre del duodécimo aspirante continúa sin ser revelado por la universidad.
Una vez concluido el análisis, el Consejo Técnico deberá enviar la terna al Consejo Directivo Universitario, que tomará la decisión final sobre quién dirigirá la Facultad durante el periodo restante 2024-2028.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Burócratas jubilados exigen aguinaldo completo
Ana Paula Vázquez
El grupo de extrabajadores del gobierno estatal se manifestó este martes en la Dirección General de Pensiones
Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP
Redacción
Morena revisa organización interna en SLP con su dirigencia nacional
Indígenas de SLP reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI
Ana Paula Vázquez
Comunidades de la Huasteca Potosina señalan que enfrentan problemas por la retención de fondos del FAISPIAM