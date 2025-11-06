Delgado Sam pide evitar conflictos en elección de la Fac. de Derecho

La Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" de la UASLP continúa con el proceso para la designación de su director sustituto, luego de que el anterior titular, Germán Pedroza Gaytán, dejara acéfala la dirección.

Jesús Javier Delgado Sam, director interino, informó que la convocatoria ya fue publicada por el Consejo Directivo Universitario y aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad. Los expedientes de las y los aspirantes se recibirán el día 14 de este mes, y el proceso de selección se realizará conforme a lo establecido en las bases.

Posteriormente, el Consejo Directivo Interno elegirá a la persona que cubrirá el resto del periodo del director. Delgado explicó que, según el estatuto, cuando la dirección queda vacante por más de 60 días, corresponde al Consejo Técnico seleccionar a una o un miembro para cubrir temporalmente el puesto y convocar el proceso de elección oficial.

En relación con posibles conflictos entre catedráticos, el director interino hizo un llamado a la comunidad docente a respetar la legalidad y a no generar disputas. "Espero que no sea un conflicto. La convocatoria es para todos y efectivamente tendrán las maestras y los maestros la posibilidad de ser electos", aseguró.

Señaló que durante una reunión informativa que convocó para las y los maestros se discutieron diferentes puntos de vista y se hizo hincapié en priorizar la legalidad y el cumplimiento del estatuto.

En cuanto a la posibilidad de que una mujer ocupe la dirección, Delgado expresó su apoyo a las acciones afirmativas y destacó que existen oportunidades para que cualquier docente participe en la convocatoria.