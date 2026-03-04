logo pulso
SLP

Buscan atraer más inversiones al C.H.

Por Rolando Morales

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
El titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro, afirmó que el Ayuntamiento busca incentivar la inversión en el Centro Histórico mediante ajustes que permitan mayor densidad y usos mixtos de suelo, al tiempo que se preserve el contexto urbano y el patrimonio.

Al referirse al debate sobre la gentrificación, el funcionario señaló que, en el caso de San Luis Potosí, incluso sería deseable que los centros tradicionales "se gentrificaran un poquito", en el sentido de atraer inversión y rehabilitación de vivienda que actualmente permanece en abandono.

Explicó que anteriormente las restricciones de construcción hacían poco viable financieramente intervenir predios del primer cuadro, ya que solo se permitía edificar bajo esquemas limitados. Ahora, dijo, en algunas zonas se autoriza construir hasta tres niveles sin romper el contexto del Centro Histórico, por ejemplo en avenidas como Eje Vial, lo que abre la puerta a proyectos más rentables.

Flores Navarro reconoció que existen casos en los que propietarios dejan deteriorar fincas de manera intencional para evitar cumplir con lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). "Sí lo hacen con maña, con dolo", sostuvo, al advertir que aunque muchos inmuebles no tienen valor artístico individual, sí poseen valor contextual que aporta unidad e identidad al centro de la ciudad.

En ese sentido, subrayó que el INAH no impide el desarrollo, sino que solicita el cumplimiento de requisitos específicos en los proyectos. Consideró que en ocasiones la falta de información sobre estos procesos desalienta a los propietarios a rehabilitar sus viviendas.

