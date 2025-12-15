logo pulso
Buscan aumentar la seguridad vial en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Buscan aumentar la seguridad vial en Villa de Pozos

El gobierno de Villa de Pozos pondrá énfasis en operativos anti-alcohol, uso de cascos y cinturones de seguridad, evitar el uso de teléfonos celulares al conducir, respeto a los límites de velocidad y otras medidas para disminuir las lesiones y muertes por accidentes en esta demarcación.

Lo anterior, como resultado de una reunión con personal de la Secretaría de Salud y del Consejo Jurisdiccional para la Prevención de Accidentes (Cojupra) para dar seguimiento a las acciones y programas del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra).

El secretario general del gobierno poceño, René Oyarvide Ibarra, destacó que el objetivo final de la reunión es "disminuir los incidentes viales y fortalecer una cultura preventiva a través de la capacitación, campañas de difusión y una estrecha coordinación interinstitucional".

Durante la reunión se abordaron temas prioritarios como el funcionamiento de operativos con alcoholímetro y la implementación del plan "Piensa: Lleguemos A SALVO 2026", estrategia enfocada en reducir muertes y lesiones por siniestros viales, fomentar el respeto a los límites de velocidad, evitar el uso del celular al conducir y promover el uso correcto de cascos y cinturones de seguridad, especialmente entre motociclistas y jóvenes.

En ese sentido, Oyarvide Ibarra reconoció el compromiso de instituciones municipales como la Guardia Civil, Protección Civil, el Sistema Municipal DIF y otras áreas con las que se trabaja diariamente de forma coordinada "para garantizar el bienestar de las y los habitantes de Villa de Pozos".

