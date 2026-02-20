Buscan que embarazo no frene preparación

La diputada Brisseire Sánchez López, impulsa una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo y adicionar la fracción VII al artículo 44 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de que se implementen medidas que ayuden a las personas que se convierten en padres en edad temprana para que se motiven a continuar con sus estudios y se genere esta permanencia educativa a la que tienen derecho.

La legisladora informó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), revela que la tasa de abandono escolar ha crecido aproximadamente un 20.6% desde 2022, siendo los alumnos de educación media superior y superior los más afectados. Muchas ocasiones quienes optan por dejar sus estudios, son personas que por diversas circunstancias se ven en la necesidad de dejar sus estudios, siendo en su mayoría pertenecientes a grupos en situación vulnerable.

"Otros casos que suelen presentarse, es cuando se convierten en padres a temprana edad, lo que orilla a las y los estudiantes, a tener que abandonar su vida escolar, sin lograr concluirla".

Es por ello, que la iniciativa que se presenta, tiene la finalidad de dar visibilidad a las personas que pertenecen a algún grupo que requiera atención prioritaria; además de buscar medidas que ayuden a las personas que se convierten en padres en edad temprana para que se motiven a continuar con sus estudios y se genere esta permanencia educativa a la que tienen derecho.

