Buscan que renta de casas no suba más que la inflación

El Congreso del Estado recibió una iniciativa para modificar el Código Civil que pretende topar el aumento en el arrendamiento de vivienda a la inflación y que, además, elimina un mecanismo que preveía el alza de las rentas, dejando como única posibilidad la disminución.

Modificación propuesta al artículo 2282 del Código Civil

Se trata de una iniciativa presentada por los diputados del PVEM, Sergio Serrano y Arturo Lara y la legisladora del PT, Jacquelinn Jáuregui para modificar el artículo 2282 del Código Civil del Estado, vinculado al cambio en el precio de las rentas.

En la exposición de motivos, los promoventes señalan que en los últimos años, a nivel nacional se ha mantenido un alza sostenida en las rentas. Cuando esto ocurre sin que existan parámetros claros no hay certidumbre y se afecta a los arrendatarios.

Argumentos de los diputados sobre el aumento de rentas

En el caso potosino los diputados locales indican que el Código Civil, que regula los contratos de renta, "no establece límites claros respecto al incremento anual de la renta... esta omisión ha permitido que se presenten aumentos desproporcionados".

Ante ello, los diputados proponen modificar el artículo 2282. Actualmente, la norma señala que el cambio en el monto de la renta podrá solicitarse a un juez cuando se haya cumplido al menos un año de entregado el inmueble y se pueda demostrar una variación, tanto al alza como a la baja, en el alquiler de la zona donde la finca se ubique.

Esto implica que la solicitud la podrían hacer tanto el arrendador como el arrendatario. La norma establece que tras estudiar la situación, el juez puede decretar "el aumento o disminución hasta en un 25% de la renta estipulada".

En la iniciativa, se propone que la renta sólo podrá ser aumentada anualmente y el alza no será mayor a la inflación promedio reportada el año anterior.

También busca eliminar el mecanismo de 2 vías para solicitar o el alza o la baja de la renta, limitando que sólo el arrendatario puede solicitar una baja, teniendo que demostrar que los precios de la zona han disminuido, con lo que el juez regularizará la renta.