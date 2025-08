Buscan regularizar el mercado inmobiliario

En San Luis Potosí, la mayoría de las personas que ofrecen servicios de venta y renta de inmuebles lo hacen sin registro oficial. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), apenas 110 agentes están inscritos en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), frente a una estimación de al menos tres mil que operan sin control.

Para atender esta situación, la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado y la AMPI, acordaron iniciar la elaboración de una iniciativa para reformar la Ley de Agentes Inmobiliarios. Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de un padrón estatal que permita identificar a quienes ejercen esta actividad y establecer mecanismos de supervisión.

El presidente de la comisión legislativa, César Arturo Lara Rocha, advirtió que la ausencia de regulación, ha facilitado prácticas fraudulentas que ponen en riesgo el patrimonio de la población. “Hemos escuchado diversas voces en el sentido de que no hay una organización o un método que nos permita regular cuántos agentes inmobiliarios hay, cómo ofertan las viviendas, y eso nos ha llevado a que se preste a fraudes, a que la sociedad en general ponga en riesgo su patrimonio, y es lo que debemos cuidar desde la ley”, dijo.

Indicó que se convocará a organismos como Infonavit y Fovissste, así como a notarios y autoridades estatales, para integrar un documento que pueda presentarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.

La presidenta de la AMPI, Olga Espitia Lanuza, sostuvo que la propuesta busca beneficiar a todo el gremio, garantizando operaciones seguras y contratos apegados a la ley. Señaló que actualmente cualquiera puede anunciarse como agente inmobiliario, incluso sin contar con capacitación ni cumplir requisitos mínimos. Según la AMPI, la regulación también permitiría fijar límites a depósitos en arrendamientos, transparentar las transacciones y profesionalizar el servicio mediante cursos y certificaciones.

“No queremos perjudicar absolutamente a nadie del sector al revés, lo respetamos y lo que buscamos desde la asociación es regularizarnos todos, con el fin de que no haya fraudes, porque no hay quien tome control de eso, no hay quien regularice eso, nadie te limita a poner un anuncio ni en la calle ni en las redes ni en nada”, concluyó la dirigente empresarial.