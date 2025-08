Desconoce México de algún acuerdo de narcos con EU: Sheinbaum

Luego que la fiscalía de Estados Unidos retiró la pena de muerte a Ismael "El Mayo" Zambada, Rafel Caro Quintero, Vicente Carrillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que México está en contra de esta medida, y que al haber una extradición de un delincuente debe haber reciprocidad.

"Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. Entonces en cualquier sentido cuando no hay pena de muerte pues es parte pues de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita a un a un presunto delincuente, establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte", explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Claudia Sheinbaum reiteró que cuando los delincuentes mexicanos son extraditados a Estados Unidos no hay pena de muerte, "no tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte".

En ese sentido, la Mandataria federal señaló que no participaron en estas decisiones o acuerdos con estos delincuentes, "no tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo son decisiones ya del gobierno de Estados Unidos".

"¿Su gobierno estaría dispuesto a seguir enviando o extraditando a líderes del narcotráfico pese a que tengan acuerdos con Estados Unidos?", se le preguntó.

"Pero no sabemos qué acuerdo tengan con esta persona. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué acuerdo hay porque no es público. No conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo. No lo sabemos. Entonces, hay acuerdos de extradición. Y todo lo que tenga que ver con un beneficio para nuestro pueblo, vamos a actuar siempre".