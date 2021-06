Buscan renacimiento del Frente Cívico como contrapeso al gobierno de Gallardo

En reunión nocturna ocurrida ese lunes, integrantes actuales y nuevos miembros eligieron a Xavier Nava Palacios, nieto del líder civilista Salvador Nava Martínez, como presidente de lo que en próximas fechas será el nuevo Consejo de Directores del Frente Cívico Potosino -FCP-, integrado en gran parte por jóvenes que plantean un contrapeso del gobierno estatal de Ricardo Gallardo Cardona.

Tanto el propio Xavier Nava como el ex integrante del Consejo de Directores en la época de Salvador Nava, Eduardo Martínez Benavente, confirmaron la convocatoria pública a miembros de todos los partidos políticos que se hayan visto agraviados por el proceso de elección de gobernador del estado, para activar los mecanismos civiles y jurídicos para crear un contrapeso fuerte.

CONVOCATORIA ABIERTA: MARTÍNEZ BENAVENTE

Martínez Benavente informó que la convocatoria está abierta, principalmente a cuadros jóvenes, priistas, panistas, perredistas y sociedad civil en general, además de la vieja guardia de la lucha civilista, e incluso a los cientos de empleados cuyo trabajo está en riesgo por intervención del "gallardismo".

Dijo que el renacimiento de un Frente Cívico Potosino más fuerte, es la respuesta a la urgencia de contrapesos y un punto de apoyo para aquellos miles de miedosos que no se atreven a dar un paso adelante, pero que están sumamente preocupados por la posibilidad de que gobierne el gallardismo en San Luis Potosí.

VOLUNTAD CIUDADANA

El ex presidente del FCP, Guillermo Pizzuto Zamanillo, explicó que la intervención de la organización civil ya se hacía urgente, sobre todo por el escenario de compra de votos en el que en realidad no hay propiamente una elección, sino un comercio de voluntades, de aquellos que se aprovecharon de la pobreza de la gente, no para ofrecer soluciones duraderas a su vida, sino para tomar como insumo de compraventa la voluntad ciudadana, obviamente con resultados temporales.

ALIANZA NACIONAL E INTERNACIONAL: NAVA

Por su parte, Nava Palacios criticó fuertemente a los organismos electorales, por mantener una posición omisa ante irregularidades tales como el uso indiscriminado de dinero de dudosa procedencia para comprar el voto a favor del candidato del Partido Verde, instituto político al que el nuevo dirigente civilista calificó como el más corrupto del país.

Dijo que el nuevo Frente Cívico Potosino -FCP- dará continuidad al legado de Salvador Nava Martínez, se adherirá con organismos civiles nacionales e internacionales, y dará fuerza a la defensa de la dignidad, la justicia y la democracia, y participará tanto en San Luis Potosí como en México.

Dijo que por lo pronto instruyó al equipo jurídico que lo apoya, a proporcionar toda la asistencia legal que resulte necesaria a aquellos que buscan promover la defensa del voto en el proceso electoral que ya concluyó, y hacer valer los medios legales necesarios, para poner de relieve las irregularidades que llevaron al resultado electoral ya conocido.

Agradeció al Morena por su confianza para postularlo como candidato a la alcaldía de la capital, de cuyos resultados electorales reconoció los números, y consideró que aquellos que se sintieron agraviados también tienen cabida en el Frente Cívico Potosino.