Buscarán desde Congreso un estado "amigable" con el ciclista

Se buscará la presentación de iniciativas enfocadas en alcanzar un estado "amigable" con el ciclista, a través de la adecuación de ciclovías, informó Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), quien dijo utilizar el biciclo de forma cotidiana, refirió que en próximas fechas presentará las mociones, que, entre otras cosas, incentiven el uso del vehículo ecológico.

En entrevista, adujo que la asignación de recurso económico es muy importante, a fin de alcanzar un diseño, estudio de factibilidad y estructuración de las vialidades exclusivas para los ciclistas.

"Pudo ponerme del lado de los conductores, que puede ser molesto, que les están quitando un espacio de tránsito o un carril, pero todo esto es en medida de lograr la armonización (en la vía pública)", argumentó.

Consideró que la inexistencia de ciclopistas en el estado, se debe a que quienes han estado en los cargos públicos no tuvieron la sensibilidad para promoverlas. "A mí me interesa la ciclovía porque ando en bicicleta, porque me ha tocado andar en esta ciclovía y me da miedo cuando abren las puertas los coches".

Contrastó que a diferencia de ella que pedalea por afición, hay muchos habitantes de la entidad que utilizan el velocípedo como medio de transporte para llegar a su empleo u otro destino.

"Es muy importante que comencemos a trabajar en un estado amigable con el ciclista, en un estado que esté apostando porque se genera más y se invite a utilizar la bicicleta para podernos trasladar", enfatizó.