Que haya desacuerdos no afecta planes en la ciudad: Galindo sobre Gallardo

En entrevista posterior a su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde Enrique Galindo Ceballos llamó a la unidad y a dejar a un lado la política para "ver más allá" y trabajar "por el San Luis del ahora y por el San Luis del futuro".

Dijo ser un alcalde que desea gobernar para el futuro, a sabiendas de que el futuro "te depara muchas sorpresas".

Resaltó la presencia del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona en el informe de gobierno de la capital, además de otros personajes a los que hizo el llamado a unirse por la ciudad. Aseguró que a través del trabajo se ha logrado una buena conexión con el Gobierno del Estado, aunque reconoció que "hay temas en los que él (el gobernador) y yo no estamos de acuerdo, pero eso no sacrifica a la ciudad ni a los planes o programas que benefician a San Luis Potosí".

De la presencia de los tres líderes del Frente Amplio Opositor, de la cual surgió el comentario de que Enrique Galindo podría ser candidato a la reelección como alcalde o bien aspirar a una diputación o senaduría, el edil dijo respetar esas opiniones y se dijo dispuesto a estar "en dónde nos ocupe la estrategia nacional. Soy un político que me gusta sumar y sumar a la estrategia. Si la estrategia nacional me dice que me quede en San Luis Potosí en tal o cual posición, ahí es donde me voy a quedar".

Comentó que será disciplinado con los tres líderes nacionales que le están dando su confianza y que esperará a las decisiones que desde las cúpulas se pudieran tomar.

De lo que viene para su tercer año de gestión, Enrique Galindo destacó que habrá más inversión y avances en el abasto de agua potable, seguridad pública, digitalización de la ciudad y para la consolidación del programa Vialidades Potosinas, entre otras metas.