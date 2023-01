Buzón para bebés estigmatiza a las mujeres, responden activistas tras propuesta de legisladora potosina

A-AA+

La congresista local Lidia Vargas, integrante parlamentaria de Morena, mencionó que "el aborto es un proceso muy difícil y no todas quieren pasar por este proceso, incluso necesitan después terapia psicológica, entonces sería importante que nosotros consideremos que se creara un buzón de bebés para esas mujeres que no quieren abortar".

Activistas pro elección, como Marea Verde SLP, reiteraron que la información compartida por la diputada sobre el proceso para la interrupción del embarazo es errónea, además se vuelve a colocar toda la responsabilidad a las mujeres.

"Necesitamos diputados con perspectiva de género y derechos humanos, que sus declaraciones e iniciativas no estigmaticen a las mujeres", señalaron las colectivas.

La declaración fue emitida por la legisladora ayer, al tener conocimiento de la bebé recién nacida que fue abandonada en la iglesia del Barrio de Tlaxcala; por lo que las activistas pro elección señalan que las y los diputados deberían de legislar para que las mujeres tuvieran el derecho a elegir sobre sus cuerpos y lograr que la interrupción del embarazo sea segura, gratuita y legal en San Luis Potosí.

Además, hicieron un llamado a que antes de hacer este tipo de declaraciones se tenga el contexto de lo ocurrido, ya que la madre de la menor que fue abandonada en la iglesia podría estar pasando por una situación de pobreza, violencia sexual o hasta falta de un servicio médico adecuado para su atención, entre otras situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

Desde Marea Verde SLP se exige que las y los diputados legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "La situación ocurrida en el Barrio de Tlaxcala deja ver las condiciones a las que se enfrentan las mujeres para tomar una decisión o verse forzadas para ello", aseguraron las activistas.

Para finalizar puntualizaron que el estado no tiene condiciones para las madres, sus hijas e hijos, "ya que estos pueden estar viviendo situaciones de violencia extrema, además la propuesta de la diputada deja ver su ignorancia frente a la realidad de las adopciones en la entidad potosina, ya que el año pasado apenas se concretaron 15."