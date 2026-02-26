logo pulso
Cabildea Sedeco una nueva planta armadora

Por Martín Rodríguez

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
La Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (Sedeco) mantiene pláticas con diversas empresas automotrices, para cabildear que elijan a San Luis Potosí como el destino para instalar sus líneas de ensamble de vehículos, de manera que sea posible aspirar a la llegada de una tercera planta armadora, informó el titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez.

El funcionario estatal dijo que hasta ahora y aunque son las compañías quienes finalmente toman las decisiones, están en pláticas para responder al cumplimiento de las condiciones para que las empresas confíen en el territorio de San Luis Potosí y aseguren sus inversiones. 

Recordó que el estado tiene muchas ventajas competitivas a las que se agregan las herramientas de conectividad que incluyen la actividad de las aerolíneas que incluso han crecido hasta al doble sus vuelos hacia el territorio nacional y el extranjero. 

Añadió que en el punto de la negociación también se encuentra el hecho de que finalmente San Luis Potosí ha consolidado la madurez de su clúster automotriz, provisto de industrias que preparan autopartes y servicios complementarios que el ensamble de vehículos requiere, por lo que hay confianza en que una o varias empresas decidan instalarse aquí. 

Por otra parte, explicó que con inversión privada, se está consolidando un nodo logístico que agregará los tramos carreteros paralelos a la vía libre de la Carretera 57, entre los que se encuentran el tramo de inversión privada de San Luis Potosí a Santa María del Río y de la capital a Matehuala, misma que avanzará hasta conectar con las principales ciudades que necesitan de la consolidación de la movilidad con mayor eficiencia.

