Cabildo rinde homenaje póstumo al exgobernador Guillermo Fonseca Á.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves, se rindió un homenaje póstumo al ex gobernador, ex presidente municipal y ex senador Guillermo Fonseca Álvarez, en presencia de sus familiares: su hijo Guillermo Fonseca Leal, y sus nietos Paola Amilpa Fonseca y Rafael Amilpa. El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó la trayectoria de Fonseca Álvarez en los diversos cargos públicos que desempeñó, en los que impulsó el progreso y el desarrollo económico de San Luis Potosí.

En el mismo encuentro, el Cabildo aprobó por unanimidad habilitar como recinto oficial la Explanada de la Delegación La Pila para celebrar su próxima sesión, con motivo del Trigésimo Aniversario de la creación de esta demarcación municipal. El cambio de sede fue avalado a solicitud del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, con el objetivo de reconocer la importancia histórica y social de La Pila dentro del municipio.

Asimismo, las y los integrantes del Cabildo aprobaron los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025, así como el acumulado del ejercicio fiscal del año pasado, en el que prevalecieron la disciplina financiera, la transparencia y el estricto apego a la normatividad en materia de gasto público.

Entre los aspectos relevantes del informe financiero, se destacó que, gracias a las finanzas sanas del Ayuntamiento, no ha sido necesario contratar líneas de crédito y se mantiene una tendencia a la baja en el nivel de endeudamiento municipal, fortaleciendo la estabilidad económica de la administración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí