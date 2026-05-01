Cactus, sin agua desde hace más de siete días

Vecinos de la colonia Cactus denunciaron tener más de una semana sin el servicio de agua potable, situación que ha afectado las actividades cotidianas de decenas de familias, quienes aseguran no haber recibido información clara sobre el origen del problema.

De acuerdo con testimonios recabados, el desabasto se ha prolongado sin previo aviso, obligando a los habitantes a buscar alternativas para cubrir necesidades básicas como el aseo personal, la limpieza del hogar y la preparación de alimentos.

Entre las denuncias, señalan que las viviendas que se localizan sobre andadores son las más afectadas, ya que el Interapas no les envía pipas y las particulares no todas pueden acceder hacia estas calles, debido a que argumentan no traer mangueras largas.

Los residentes indicaron que, hasta el momento, el organismo operador Interapas no ha emitido un comunicado oficial que explique las causas de la interrupción ni ha informado sobre acciones para restablecer el servicio.

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"Ya tenemos varios días sin agua y nadie nos dice qué está pasando. No sabemos si es una falla, si se descompuso el pozo o cuándo se va a restablecer el servicio" expuso Cristina vecina del sector .

Debido a las altas temperaturas, argumentaron que el consumo es mayor y con la crisis que se está viviendo, las unidades particulares se aprovechan de la situación, pues hay pipas que se venden arriba de los 700 pesos.