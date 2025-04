Cae Atlético y dice adiós a la Liga

El Atlético de Madrid perdió este sábado ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (1-0), en la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), tras un gol anotado por Javi Muñoz en el tiempo de prolongación, y dice adiós a sus aspiraciones al título.

El equipo rojiblanco sólo dispuso de ocasiones claras en el tramo final del primer tiempo, resueltas por dos grandes paradas del guardameta local Dinko Horkas, al que no puso a prueba durante el segundo periodo pese a los cambios introducidos por Diego Simeone en busca de un gol que no llegó.

Cuando Las Palmas daba por bueno el punto, un balón al área fue peleado por Jaime Mata, y remachado por Javi Muñoz para dar la victoria al conjunto grancanario, que tumba por segundo año consecutivo al Atlético.

Comenzó bien la tropa de Simeone, mandando en el partido, llegando con cierto peligro y la amenaza de los centímetros de Sorloth en el área como principal novedad, con Griezmann en el banquillo.

Las Palmas capeó el temporal de los primeros minutos para sobrevivir en el partido e intentar llevarlo a su terreno, con un sistema parecido y McBurnie como su referencia en el juego aéreo.

La mejor opción de esa fase inicial la tuvo el equipo amarillo tras un córner en el que la defensa rojiblanca no fue contundente, y el balón llegó a Álex Suárez, cuyo cabezazo lo detuvo Oblak en el centro de la portería.

De más a menos en el primer periodo, el Atlético empezó a empantanarse en su juego, al tiempo que su rival crecía en confianza con el balón, buscando las diabluras de Moleiro en la banda izquierda, y la potencia y habilidad del portugués Fábio Silva.

El equipo colchonero comenzó a dar síntomas de relajación en algunos duelos, incluso con pérdidas de balón peligrosas como la protagonizada por Pablo Barrios ante Essugo, al que no persiguió, y el centrocampista amarillo no encontró portería con su potente disparo lejano.

Las Palmas vivía entonces sus mejores minutos, con una gran actitud defensiva en campo rival, pero el Atlético, en dos zarpazos, puso en muchos apuros a la zaga amarilla y acarició el gol.



En la primera, Marcos Llorente recuperó el balón, se lo cedió de espuela a Giuliano y su centro raso al segundo palo lo remató Julián Álvarez, pero Horkas sacó una mano derecha prodigiosa para evitar el tanto del argentino en el minuto 38.



Sólo dos después, el joven portero croata volvió a lucirse en un cabezazo picado de Sorloth que esta vez sacó muy abajo; el centro medido al segundo palo volvió a ser de Giuliano desde la derecha, en una rápida transición. El Atlético se fue al descanso con una mejor sensación, pero sin premio en esas dos acciones.



La segunda parte comenzó sin un dominador claro, y una brillante acción defensiva de Álex Suárez para interceptar de cabeza a ras de césped un balón al que pretendía llegar Gallagher.



Con un tercio del partido por jugar, Simeone movió el banquillo, donde tenía mucho y bueno donde elegir, pero no optó por Griezmann, sino por De Paul y Riquelme, y mantuvo la dupla atacante, a pesar de que Sorloth parecía desconectado del juego por momentos.



Y no tardó demasiado el técnico argentino en meter dos nuevos futbolistas de refresco, y esta vez sí entró el delantero francés, pero por Julián Álvarez, en una decisión sorprendente, al prescindir del máximo goleador del equipo.



Los cambios no mejoraron a un Atlético atascado en su fútbol, que no encontró situaciones con ventaja para poner centros a Sorloth, pero a Simeone le quedaba una última bala, la del reaparecido Ángel Correa, sustituto precisamente del noruego, para atacar con dos pequeños en el tramo final.



Las Palmas perdió a su mejor jugador, Fábio Silva, por lesión, y comenzó a acusar el cansancio acumulado, hasta dar por bueno el punto en los minutos finales, cuando se encontró con un inesperado triunfo en un balón peleado por Jaime Mata en el que José María Giménez no estuvo contundente en el despeje, lo que aprovechó un madrileño, Javi Muñoz, para dar la victoria al equipo amarillo, crucial en su lucha por la permanencia.