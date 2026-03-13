Cae barda de una casa en la calle de SGS

La barda de una vivienda ubicada sobre la calle Corregidora, casi esquina con Independencia, en la cabecera municipal de Soledad colapsó, sin que se registraran personas lesionadas ni daños a terceros, informó el director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia.

El funcionario detalló que fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando se recibió el reporte del incidente. Señaló que, además de la falta de mantenimiento y de una mala construcción en la estructura del inmueble, las fuertes ráfagas de viento registradas durante la mañana contribuyeron al desplome de la barda.

Indicó que, debido a que la vivienda se encontraba deshabitada, el hecho no representó un riesgo mayor; no obstante, personal de Protección Civil emitió recomendaciones a los vecinos y mantendrá monitoreo en la zona para prevenir otros incidentes.

Tras el colapso, el material derribado afectó el cableado eléctrico del sector, por lo que fue necesaria la intervención de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar el corte de energía y posteriormente restablecer el suministro.

"Colapsó la base de la mufa de la energía eléctrica, por lo que solicitamos el apoyo de CFE y del área de Alumbrado Público para realizar el corte de energía y poder dejar la vialidad abierta", explicó.

En otro hecho, en el fraccionamiento Valle de la Palma también se reportó un cercado con malla que estuvo a punto de caer por las ráfagas de viento, que durante la mañana superaron los 40 kilómetros por hora. Personal de PCM acudió al sitio y brindó apoyo.

para evitar que la estructura colapsara.