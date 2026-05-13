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Califica EGC de "excedida" iniciativa de Sara Rocha

Por Rolando Morales

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Califica EGC de "excedida" iniciativa de Sara Rocha

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, consideró "excedida" la iniciativa presentada por la diputada Sara Rocha Medina, mediante la cual, se busca obligar a los municipios que cuentan con sistemas de parquímetros, a contratar pólizas de seguro para cubrir robos o daños registrados en los vehículos de los usuarios.

Aunque reconoció no conocer a detalle el contenido de la propuesta legislativa, el edil capitalino señaló que este tipo de medidas serían complicadas de aplicar debido a que los espacios de estacionamiento en vía pública no pueden compararse con un estacionamiento privado.

"Yo creo que está un poco excedida, no la conozco bien tampoco la verdad, te mentiría si te digo que domino la iniciativa", expresó el alcalde.

Galindo Ceballos argumentó que el servicio de parquímetros se brinda sobre espacio público y no en un inmueble privado o cerrado, por lo que consideró prácticamente imposible asumir responsabilidades por daños o robos a vehículos.

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Indicó que incluso en estacionamientos privados existen avisos donde se deslindan de responsabilidad ante incidentes, pese a tratarse de espacios confinados y exclusivos para estacionamiento.

"Imagínate en el espacio público, sería más complicado", comentó Galindo.

Finalmente el alcalde añadió que desconoce el origen o la intención específica de la propuesta presentada en el Congreso del Estado.

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