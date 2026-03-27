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Callejón del Buche se alista para celebración

Vecinos del barrio instalarán los tradicionales altares de Dolores

Por Martín Rodríguez

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Callejón del Buche se alista para celebración

Miles de potosinos participarán en la visita de los altares de Dolores y la verbena popular de la calle Altamirano, como ocurre cada año con la denominada celebración del Callejón del Buche, que cumple 127 años.

En cada una de las festividades los vecinos se involucran con la elaboración, muy a su estilo peculiar, de altares de Dolores que en ocasiones incluyen un memorial de los iniciadores de la celebración en los vecindarios capitalinos.

Tal y como ocurre cada año, los vecinos llevarán grupos musicales y organizarán una verbena popular. De manera paralela, serán generosos con los visitantes y mandarán elaborar miles de paletas de hielo para asistir a quienes caminan por la calle para visitar uno a uno los altares en las viviendas 

Los vecinos se involucraron desde meses antes, generando ideas para crear altares de Dolores originales y de preferencia, menos parecidos a los de años anteriores.

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Es previsible que desde mediodía comiencen a circular las paletas de colores y sabores, agua de chía y los vecinos más creativos habrán regalado en pequeñas proporciones, un algodón de azúcar.

A lo largo de la calle Altamirano habrá personas mayores que son el testimonio vivo de más de un siglo de historia, en la que seguramente hay personas que conocieron a algunos de los iniciadores. 

Los vecinos recordarán el caso de la señora Herminia cuyo testimonio es la formación de generaciones de realizadores de altares de Dolores que se extienden desde el Callejón del Buche hasta el resto de las casas de los alrededores, e incluso del tramo que está entre Damián Carmona y Mariano Hidalgo.

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