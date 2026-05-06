Calor casi duplica la venta de nieves

Fidel González González ya le halló el modo al negocio, pero también a la temporada de calor. En días de más altas temperaturas, sus ventas de nieve se multiplican a casi el doble y lo que se vende de manera más acelerada es la nieve de limón.

Dijo que en su caso, la venta de nieve sube un aproximado de 80 por ciento, puesto que con el calor a la gente se le antoja un helado de cualesquiera de los sabores populares para refrescarse.

Explicó que por ejemplo, a la gente se le antoja un helado de limón o de mango de agua, guanábana o frutas frescas.

Comentó que por ejemplo metieron a vender una que se llama de "tomate de árbol" que es originaria de Colombia, como aquella de las que bajan el calor.

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Dijo que normalmente de cada 10 nieves, en temporada de calor se juntan clientes para 18.

Dijo que la nieve preferida es el beso de Ángel y la Carlota, que aunque no son para curar el calor, la gente las prefiere por ser auténticos postres estilo oaxaqueño.

Dijo que la de limón no tiene comparación, porque de hecho seis de cada 10 Nieves que vende son de sabor limón, en caso de que haya temperaturas muy altas.

Explica que en la nevería se puede planear según las condiciones del clima anunciadas, y es un hecho que la mayoría del producto preparado se relaciona directamente con la temperatura ambiente del día en que los vendedores salen a la calle para invitar a sus clientes a consumir las nieves artesanales.