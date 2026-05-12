Calor dará tregua al clima por ligeras lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras plataformas del clima, la onda de calor dará cierta tregua a Villa de Pozos en las próximas dos semanas, con temperaturas promedio de 26 grados Celsius, cielos medio nublados y algunas lluvias ligeras que vendrán a refrescar el ambiente.

Luego de que en días previos el termómetro llegara hasta los 35 grados Celsius en este municipio y prácticamente sin presencia de lluvias, las previsiones apuntan a que esta semana los indicadores oscilarán entre los 14 grados Celsius como temperatura mínima (durante la noche, principalmente) y los 29 grados como máxima, aunque para el fin de semana podría haber repunte de calor del orden de los 31 grados como máxima.