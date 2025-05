Cambiará proveedor de atracciones para la Fenapo 2025: Gallardo

Después del accidente que marcó la edición 2024 de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) —cuando una mujer murió al caer de una rueda de la fortuna—, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que habrá un nuevo proveedor de juegos mecánicos para este año.

"No, claro que no, no va a ser la misma [empresa], va a ser otra", dijo el mandatario al ser cuestionado sobre si repetiría el mismo operador de las atracciones.

Gallardo anunció también que se incrementará el número de juegos mecánicos, con más de 15 nuevas atracciones grandes, para reducir las largas filas que se han observado en años anteriores. Sin embargo, admitió que esto no eliminará por completo la saturación:

"Si metes más juegos van más niños, entonces es muy normal que se dé".

Los juegos seguirán siendo gratuitos, como en ediciones pasadas, y será el Patronato de la FENAPO quien se encargue de realizar el proceso de licitación o convenio con la nueva empresa.

Hasta ahora, no se han informado sanciones públicas contra la empresa que operó en 2024, ni se han detallado los cambios en protocolos de seguridad, aunque el relevo de proveedor se da en un contexto de desconfianza ciudadana tras el fallecimiento de la joven.

Cartel se revelará el 20 de mayo

Además del cambio en los juegos, el gobernador adelantó que el cartel de artistas para el Teatro del Pueblo se dará a conocer el próximo 20 de mayo.

"El 20 de mayo vamos a soltar el cartel", dijo, y señaló que la programación incluirá todos los géneros: norteño, rock, metal, pop en inglés y más.

Afirmó que incluso se está considerando el gusto del público infantil y de las escuelas para conformar la oferta musical de este año. También adelantó que un artista internacional de primer nivel se presentará en septiembre en la Arena Potosí, aunque no reveló el nombre.

Gallardo Cardona concluyó asegurando que el objetivo es que la FENAPO 2025 sea un evento seguro, accesible y variado, con propuestas para todos los públicos.