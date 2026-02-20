Campaña de esterilización en Pozos

Con el objetivo de fomentar el cuidado responsable y mejorar la calidad de vida de las mascotas, el gobierno municipal de Villa de Pozos, a través de la dirección de Gestión Ambiental, llevó a cabo la jornada de esterilización en el Deportivo Jardines del Rosario.

El titular de la dirección, Alejandro Leal Espinosa, destacó que, durante esta campaña, se programaron 10 procedimientos gratuitos para prevenir enfermedades y controlar la sobrepoblación de perros y gatos, de esta manera prevenir el abandono y con ello coadyuvar a reducir la problación canina.

Destacó que durante la presente administración se han realizado diversas campañas de esterilización como parte de una estrategia permanente de bienestar animal, siendo ésta la primera del año ya que con estas acciones buscan fomentar la tenencia responsable, prevenir la sobrepoblación y reducir riesgos sanitarios, además de promover una cultura de cuidado y respeto hacia las mascotas en beneficio de toda la comunidad.

Finalmente invitó a la ciudadanía a estar pendiente de las próximas campañas y señaló la importancia de la participación social para generar entornos más saludables y seguros para la población y las mascotas, y mejorar la calidad de vida de todas y todos.

