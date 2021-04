Candidata vallense renunció porque recibió amenazas: Machinena

La renuncia de Martha Elba Sandoval como candidata al Ayuntamiento de Valles, se debió a una cuestión de amenazas, aseguró Juan Carlos Machinena Morales, candidato a gobernador por el partido Fuerza Social por México (FXM).

El fin de semana pasado, la aspirante vallense renunció a la postulación bajo el argumento de que el partido no la apoyó, y que fue nula la presencia de Machinena Morales en sus eventos proselitistas.

En conferencia de prensa, el ex delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), afirmó que la ex abanderada no lo pudo decir, pero detrás de la renuncia existen "más cosas de fondo", es decir, amenazas, las cuales deberán ser investigadas por las autoridades de procuración de justicia.

Cuestionado sobre si las acciones para amedrentarla provienen de otros partidos políticos, respondió que no corresponden a contrincantes "sino más allá, más allá...y también asuntos de salud, que ahí me reservo porque son cosas personales".

"Martha Sandoval es una persona a la que yo estimo mucho. Es una gran señora de Ciudad Valles. A la hora que dio la rueda de prensa estaba ella muy nerviosa; pueden ustedes revisar. Tres o cuatro veces durante la rueda de prensa estuvo a punto de llorar", concluyó.