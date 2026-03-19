Candidatura depende solamente de Ruth

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, confirmó que en San Luis Potosí el partido contempla perfiles propios para la gubernatura rumbo a 2027, entre ellos la senadora Ruth González Silva, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la propia legisladora.

Durante una declaración a medios, Velasco señaló que González Silva "legalmente podría participar" en la contienda, al no existir impedimento constitucional, pero subrayó que primero deberá definir si busca o no la candidatura. Añadió que, en caso de que decline, el partido cuenta con otros perfiles competitivos en la entidad.

El senador también dejó abierta la posibilidad de que el PVEM compita sin alianza en San Luis Potosí si Morena no respalda a su eventual candidata. "Sí, iríamos solos", afirmó, al recordar que el partido ha obtenido triunfos en la entidad sin coalición en procesos anteriores, como en 2021 y en la elección al Senado de 2024.

No obstante, insistió en que el escenario deseable es mantener la alianza con Morena y el Partido del Trabajo rumbo a 2027, siempre que exista una relación de respeto y acuerdos equitativos en la definición de candidaturas.

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Velasco indicó que el PVEM busca que sus aspirantes participen en encuestas internas para definir candidaturas, y advirtió que no debería repetirse lo ocurrido en otros estados, donde —según dijo— perfiles del partido ganaron mediciones, pero no fueron considerados para encabezar las alianzas.

En el caso de San Luis Potosí, el posicionamiento del PVEM ocurre en medio del debate por una eventual postulación de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, tema que ha generado posturas encontradas a nivel nacional sobre posibles escenarios de nepotismo rumbo a las elecciones de 2027.