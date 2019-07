Cándido niega hacer bloqueos en Facebook

Sin mencionar para nada a la organización Ciudadanos Observando, el diputado Cándido Ochoa Rojas afirmó que sus cuentas de Facebook y Twitter se encuentran abiertas "para toda la población" y en especial para los ciudadanos de su distrito, agregando que, actualmente, no tiene bloqueado a nadie.

"Yo aprovecho muy bien estos canales de comunicación, están abiertos a todo mundo; me los maneja alguien a quien le pago por ello y por ahí me han contactado los ciudadanos de mi distrito, a quien me interesa mucho atender".

A través de las citadas redes dijo, "he canalizado apoyos para ellos, ayudas, y he recibido, al igual que hemos programado reuniones de trabajo con ellos aquí en el Congreso". Mencionó sentirse satisfecho del uso de sus cuentas virtuales porque en su distrito, el Décimo Primero, hay lugares a donde no llega la prensa escrita, pero sí la señal para celulares, así que las redes resultan un medio idóneo de comunicación.