Capacitan a funcionarios en transparencia

La Contraloría General del Estado (CGE) participó en una jornada de capacitación enfocada en fortalecer la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la administración estatal.

De acuerdo con un comunicado oficial, la actividad denominada "Transparencia en acción: Claves para una Gestión Pública Responsable" fue impartida por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip).

Durante la sesión estuvieron presentes el contralor general, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, y el comisionado presidente de la Cegaip, José Gerardo Navarro Alviso, quienes revisaron temas relacionados con la gestión pública responsable, la protección de datos personales y el uso de la Plataforma Estatal de Transparencia.

Según lo expuesto, este tipo de capacitaciones buscan fortalecer las capacidades del personal del órgano de control, con el objetivo de mejorar el manejo y acceso a la información pública.

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La dependencia estatal señaló que la actualización del funcionariado forma parte de las acciones para reforzar la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en las instituciones.