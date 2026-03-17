logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Capacitan a funcionarios en transparencia

Refuerzan acceso a información y datos personales

Por Redacción

Marzo 17, 2026 06:57 a.m.
A
Capacitan a funcionarios en transparencia

La Contraloría General del Estado (CGE) participó en una jornada de capacitación enfocada en fortalecer la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la administración estatal.

De acuerdo con un comunicado oficial, la actividad denominada "Transparencia en acción: Claves para una Gestión Pública Responsable" fue impartida por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip).

Durante la sesión estuvieron presentes el contralor general, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, y el comisionado presidente de la Cegaip, José Gerardo Navarro Alviso, quienes revisaron temas relacionados con la gestión pública responsable, la protección de datos personales y el uso de la Plataforma Estatal de Transparencia.

Según lo expuesto, este tipo de capacitaciones buscan fortalecer las capacidades del personal del órgano de control, con el objetivo de mejorar el manejo y acceso a la información pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia estatal señaló que la actualización del funcionariado forma parte de las acciones para reforzar la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en las instituciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capacitan a funcionarios en transparencia
Capacitan a funcionarios en transparencia

Capacitan a funcionarios en transparencia

SLP

Redacción

Refuerzan acceso a información y datos personales

Frente frío 41 trae heladas y lluvias a SLP
Frente frío 41 trae heladas y lluvias a SLP

Frente frío 41 trae heladas y lluvias a SLP

SLP

Redacción

Bajarán temperaturas y habrá rachas de viento

Notariado, clave contra dinero ilícito
Notariado, clave contra dinero ilícito

Notariado, clave contra dinero ilícito

SLP

Martín Rodríguez

Aseguran que notarios ayudan a detectar recursos ilícitos

Empresarios piden revivir la Policía Federal
Empresarios piden revivir la Policía Federal

Empresarios piden revivir la Policía Federal

SLP

Redacción

CEMexicano advierte falta de policía civil en seguridad