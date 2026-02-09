Capta SLP 18.2% de inversión automotriz
Se ubica la entidad en segundo lugar a nivel nacional en el rubro
San Luis Potosí se ubicó como el segundo destino de inversión para la industria automotriz en México durante 2025, al captar 761.8 millones de dólares, equivalentes al 18.2 por ciento del total nacional, según el Reporte de Inversiones Automotrices del Clúster Automotriz.
A nivel nacional, México registró 204 proyectos provenientes de 20 países, lo que representó un aumento de 0.9 por ciento en el número de inversiones respecto a 2024. No obstante, el flujo total de capital sumó 9 mil 263.89 millones de dólares, una disminución del 61.38 por ciento en comparación con el año anterior.
En San Luis Potosí, se desarrollaron 16 proyectos vinculados directamente con la industria automotriz y cuatro adicionales orientados a la electromovilidad. Estas inversiones generaron 5 mil 988 plazas laborales en la entidad.
El reporte indica que el último trimestre de 2025 fue el periodo con mayor caída en el flujo de capital, con una disminución del 66.2 por ciento entre octubre y diciembre frente al mismo trimestre de 2024.
