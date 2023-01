Cargan en redes contra mal servicio en Finanzas

Ciudadanos se quejan en redes por las fallas en el sistema de la Secretaría de Finanzas, lo que ha impedido durante al menos dos días la expedición de licencias de conducir.

“Están de burla totalmente @SLPFinanzas y @RGC_Mx nunca tienen sistema en las licencias y eso que yo si la quiero pagar, no la pido gratis. Que su gobierno no se centre solo en fiestas, romper calles etc. Vea las tremendas fallas en sus dependencias”, escribió un usuario en Twitter.

Otro internauta denunció que el sistema de expedición de licencias dejó de operar desde ayer, “no hay razón para que suceda esto”, añadió.

Un abogado publicó ayer un tuit en el que evidenció que había más de 100 personas formadas para tramitar sus licencias antes del amanecer, “en la calle, sin asientos, con frío, estorbando a los vecinos y sus cocheras y con el riesgo que implica!!! Grande! Igual que la ineficiencia de la @SLPFinanzas”.

Ese mismo ciudadano divulgó este viernes otro mensaje en el que se leyó: “Pues hoy nuevamente sin sistema @SLPFinanzas. Y los ahijados formados desde las 5 am. Muchos ya enojados. El responsable de la oficina salió a calmar los ánimos y logró disuadirlos con el teléfono de la oficina. Qué carajos necesitará el Padrino para que el sistema no se ‘caiga’?”. En el tuit incluyó algunas imágenes (una de ellas antes del amanecer) en las que se observa una larga fila de personas en espera de ser atendidas por Finanzas.

No es la primera vez que esa dependencia desata inconformidades ciudadanas, pues para miles de potosinos se ha vuelto casi imposible gestionar una cita para la realización de trámites, y quienes acuden a formarse sin cita, pasan hasta ocho horas en la fila de espera.

El pasado 25 de noviembre, este medio publicó una crónica en la que se detalló que la formación comenzó a las cuatro de la mañana y solo se repartieron 15 fichas. Aun así, las personas afortunadas que consiguieron uno de esos turnos, debieron esperar cerca de ocho horas para recibir atención.

A inicios de este año, este medio recibió quejas de otra usuaria porque aunque la fila no era tan larga, la atención fue lenta en exceso y supuso que el sistema no funciona de manera tan eficiente como ocurría en el sexenio pasado.

Aparte, se ha vuelto común leer en redes sociales mensajes de personas que buscan los servicios de gestores o “coyotes” para realizar algún trámite, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente por falta de citas y/o lentitud en el servicio en las oficinas recaudadoras.

Otra queja recurrente es el hecho de que no se permita a los ciudadanos renovar sus licencias antes de que éstas venzan, por lo que se ven obligados a soportar las largas filas, o bien, a conducir sin ese documento que el Reglamento de Tránsito obliga a portar.