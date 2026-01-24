Carranza sufre por cierre masivo de comercios

No cesa el deterioro económico de la avenida Venustiano Carranza. Poco a poco, se aprecian decenas de locales comerciales cerrados y edificios abandonados. La economía ya no puede.

Todavía hoy permanece sin inquilinos un edificio ubicado entre las calles Benigno Arriaga y Anáhuac, tramo en el que se aprecia el vandalismo en la planta baja y los interiores vacíos.

Justo donde se localiza una parada de autobús urbano, próxima a la calle Benigno Arriaga, se encuentra en venta un local comercial donde funcionó una tortería. Todavía permanece firme el color original de la pintura aplicada para anunciar el producto que los restauranteros ofrecían.

Otro local comercial emblemático en la zona, es el que alojaba el centro de atención telefónica de una conocida compañía de telefonía celular. El local comercial permanece cerrado desde el año 2025 y es fecha que el dueño no consigue volver a rentarlo.

Poco a poco, las instalaciones de ese negocio se van deteriorando y los malvivientes le provocan daños diversos. Le fijan pintas en los vidrios y muros, además de que el área despide un fuerte olor a orina.

A un costado de muy conocido restaurante y el viejo edificio de salas de exhibición de cine, hay otra serie de locales comerciales cerrados, los cuales solo uno se encuentra en restauración. De hecho, ya es muy visible el estado de abandono de los locales ubicados en la acera norte, en el tramo comprendido entre Tomasa Estévez y Uresti. Una de las seis cortinas que siguen cerradas, ya fue atacada por malvivientes que la bañaron de graffiti.

En la acera sur en el mismo tramo, también ya presenta muy avanzado estado de daño una vivienda que luego fue usada para negocio, a la que ya se le aplicó un guardapolvos blanco para proteger la parte baja de la fachada color palo de rosa. Sin embargo, la cantera fue dañada con pintura, en tanto que los propietarios colocaron un letrero donde anuncian la venta y la leyenda "Sin problemas legales".