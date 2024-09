CARRERAS Y DE LOS SANTOS,RESPONSABLES DE ANOMALÍAS

Amedio camino de su sexenio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona habla del pasado, del presente y del futuro.

En entrevista con Pulso Online con motivo de su tercer informe de gobierno, que dará a conocer mañana en Matehuala, Gallardo Cardona señala que aunque ha lidiado con situaciones muy distintas a las que en campaña se imaginaba iba a enfrentar, presenta buenas cuentas en todos los rubros, con millonarias inversiones en casi todos las áreas y conservando finanzas sanas.

Defiende también la constante crítica a sus antecesores, acuñada en el lema de la “herencia maldita”, señalando directamente a Juan Manuel Carreras López y a Marcelo de los Santos Fraga como responsables de abultar la nómina y ser responsables de quebrantos financieros como el de Pensiones.

Y sobre el 2027, el mandatario potosino dice sin rubor que intervendrá en la selección del candidato de su partido, el Verde Ecologista de México y aunque señaló que no planea que sea su esposa, la senadora Ruth González Silva, sí anticipa que estará en las encuestas partidistas de donde saldrá la postulación.

Los pendientes

—Vamos a la mitad del sexenio ¿Qué ha sido de estos primeros tres años de lo que siente orgulloso y que le quedó pendiente?

—Voy a empezar al revés. Nos falta mucho. He sido muy honesto siempre con la gente. Nunca les digo ya acabamos. Esa palabra creo que no puede caber en un gobierno y mucho menos en un gobierno que ha estado pensando darle la vuelta a todo lo que se ha vivido. Falta mucho, eso es una realidad. En salud, en educación, en infraestructura. Teníamos 30 años realmente parados. El elefante blanco como yo le llamo que es el gobierno reumático, era muy difícil echarlo a andar en los primeros años.

Los primeros, ocho meses tuvimos que bajar las nóminas porque nos entregan a todos los políticos de los partidos ahí acomodados. No de todos, pero ahí los mirabas ocupando un espacio sin devengar nada, simplemente porque eran compadres amigos o porque se fueron quedando gobiernos panistas y priistas.

Era una pandilla, literal, y esa pandilla permitió que se viviera siempre en el gobierno el ramo 28, de origen federal, no son ingresos propios. Imagínate que todo lo que recaudaba San Luis Potosí, el 90% o 95% de ese ingreso era para nómina entonces no quedaba nada para hacer obra o programas.

—¿Tenemos finanzas sanas, gobernador?

—Hoy, la deuda pública ha bajado 815 millones de pesos, teníamos una deuda pública mayor y ahora tenemos 3,650 millones de pesos en deuda pública. Somos uno de los estados que menos debe, y eso es algo muy importante. No hemos solicitado créditos. Bueno, sí, claro, yo creo que todos lo hacen. Siempre que llegamos a diciembre, se pide un crédito quirografario. Ya no tienes el dinero pactado y es parte de la administración. Siempre ha sido así, se pide ese crédito quirografario.

Yo fui el primero que dije que no lo iba a pedir, pero cuando llegas y ves que no sales, lo terminas pidiendo. ¿Por qué? Porque de ese crédito le pagas al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Congreso para que cierren el año. También le prestas a la Universidad 150 millones de pesos para que puedan cerrar el año, porque su dinero no llega hasta enero o febrero, entonces les prestas para cubrir ese lapso.

Por eso, todos los gobiernos cuando llegamos a diciembre pedimos un crédito quirografario. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando llega nuestro dinero en marzo, pagamos los créditos y nos apretamos el cinturón por tres meses, y luego nos emparejamos. Así es como ha funcionado.

La herencia y las cajas de huevo

—En este gobierno ha acuñado el concepto de la “herencia maldita” en referencia a la corrupción de administraciones pasadas, pero no hay exfuncionarios de primer nivel que estén en la cárcel. Sólo funcionarios de medio pelo, como en el caso del desfalco a Pensiones que se vendió como “el fraude del siglo”.

—Creo que si el director de Bansi no es de medio pelo.

—Pero él es no es funcionario.

—A ver: la red de corrupción de Pensiones, no nada más fue de funcionarios.

—Sí, pero no hay funcionarios de alto nivel, digamos los exdirectores de Pensiones. Cuando se reveló el fraude en Pensiones, incluso se dijo que había hasta gobernadores involucrados.

—Claro que hubo gobernadores implicados. Siempre ha habido, pero las que actúan son las Juntas de Gobierno, donde no firman ellos, mandan a su funcionario a firmar. Lo que nosotros hemos hecho es interponer recursos en la Fiscalía para que se le cite a los exgobernadores a que vayan y testifiquen por qué autorizaron a la Junta de Gobierno haber soltado esas cantidades de dinero.

—¿La Fiscalía llamará a Juan Manuel Carreras en algún momento o a su secretario general de Gobierno que por cierto se tomó ya una foto?

—No sólo a Carreras. Tendría que llamar a cuenta a Marcelo de los Santos, porque fue el primero que inició el envío de dinero del estado al extranjero. Él empezó a invertir en casas de bolsa y bancos en Estados Unidos y otros países.

—¿No hay pacto de impunidad con ninguno de los gobernadores?

— Caiga quien caiga. Los que se metieron a la cárcel, están ya tratando de negociar con la Fiscalía para regresar los primeros 120 millones. El tema no es meter gente a la cárcel, es recuperar el dinero.

Porque ahorita metes a alguien a la cárcel, pero no te regresa el dinero, sale a los 6 meses o al año o a los 2 años y no te regresó el dinero

—Como sucedió con Salud con la anterior titular de Salud, Mónica Rangel.

—Ella regresó 150 millones de pesos

—¿Fueron 20 millones, no?

—Fueron 150 millones en total y 50 millones los llevó en las cajas de huevo al juzgado a entregarlos en efectivo y nadie después dijo algo de eso, o sea, muchos callaron y muchos callaron porque había contratos de medios en la Secretaría de Salud que de ahí se pagaba con ese dinero en efectivo.

Fueron tres cajitas de huevo llenas de billete grande. ¿Tú crees que se iba a llevar la morralla? Si hubiera llegado así, sería con un chingao camión de volteo.

—¿No hay impunidad entonces?

—Todavía un personaje está metido en la cárcel. No es un tema personal, es de la Fiscalía que pide que regrese 29 millones o 30 millones de pesos. Porque de repente piensan que se politiza el tema, pero lo que se quiere es que regresan el dinero.

Salud: “yo no lo voy a decir”

—En materia de salud, ¿qué está pasando con el Hospital Central?

—Estamos viviendo, proceso de entrega con el IMSS Bienestar de la Federación, pero lleva un proceso. En el Hospital Central, lo entregamos hace casi 30 días, con todo el equipamiento y con el almacén lleno de medicamentos.

A partir de ese día, le tocaba entregar a la federación pero van atrasados por 15 días.

Pero hay que entender que hay un proceso. Tampoco me voy a poner en un mal plan con la federación porque la federación sí ha tratado de hacer las cosas bien.

—Pero no estamos como Dinamarca ¿verdad que no?,

—Yo no lo voy a decir, pero lo estamos intentando,

El monstruo de la Fenapo

—Vamos con la Fenapo. No sabemos cuánto costó la feria del año pasado ni de éste. Ahí la transparencia es una asignatura pendiente.

—Sí, ahí es Patronato. Te anticipo va a cambiar. Nosotros no giramos casi nada de dinero al patronato. Hoy el Patronato se acaba de construir o se acaba de constituir como un gran monstruo.

—¿Que recibe dinero a través de dónde?

—¿Sabes cuánto cuesta un espacio en la Fenapo?

—Sí, cuesta caro. Por cierto, los locatarios se quejaron de que se los habían duplicado.

—Sí, claro, pero no cuesta ni la quinta parte de lo que lo vende Aguascalientes. Y hoy todo mundo tuvo un espacio en el que vendió 10 veces o 20 veces hasta 50 veces lo que les cobraron el espacio

—¿Cuánto cuesta un festival como el que hizo el Patronato de la feria?

—Debe de costar entre 100 y 140 millones de pesos, aproximadamente

—¿Y eso salió de la renta de espacios?

—De espacios, de patrocinadores.

—¿Y lo que inyecta gobierno no?

—Y lo que le mete gobierno. El gobierno debe de meterle más o menos a esa bolsa como un 30% o un 40% y eso sí lo hemos transparentado. Están las salidas de Turismo. Eso no tiene bronca porque nuestro dinero sí está fiscalizable por parte de la Auditoría Superior de la Federación por parte de la Función Pública

—¿Tiene reticencia a revelar los costos de la Fenapo porque no te gusta que digas que digan que gastas más en ese rubro que en otros?

—No, porque es el rubro en que menos gastamos. El 30% de 140 o 150 millones damos un 30%

Contra salud, en donde hemos invertido ocho mil millones de pesos; contra seguridad pública a donde destinamos seis mil 500 millones o contra infraestructura, en donde gastamos 22 millones, pues la verdad es que no tiene ni punto de comparación.

De lleno

—Hablemos de política. ¿Va a influir en la designación del candidato del Partido Verde, su partido, a la gubernatura en 2027?

—Muy seguramente sí. A ver ¿qué quieren? ¿Que diga mentiras? Si viene cualquier otro, diría que no, pero lo haría. Es la sucesión. Sí me voy a meter. Imagínate que diga que cuido a las formas, como todos lo hacían. Eso sí sería deshonroso porque luego se meten hasta la panza.

—¿Tiene planeado que sea la senadora Ruth González Silva la candidata?

—No, yo no lo tengo previsto. Va a ser quién en nuestras encuestas del Partido Verde esté mejor posicionado.

—¿La senadora va a estar en medición?

—Muy seguramente la senadora estará de medición, pero no quiere decir que vaya a ser ella.

—¿Si finalmente la encuesta decide que sea la senadora Ruth González la candidata, eso no desestabilizará al Verde por ser la aspiración de una sola familia?

—No. El Verde no está constituido en este momento para una familia. El partido tiene liderazgos en los 59 municipios, ya tiene una estructura y una base social mucho muy fuertes. Hemos demostrado en todas las elecciones como cada tres años vamos aumentando el capital político.

—Por cierto, ¿No le “empacha” que su partido tenga tanto poder, tantas posiciones?

—Es que en política, uno no se empacha.