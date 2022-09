Carretera 57, "una vía mortal": AMOTAC

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- En lo que va de este 2022 el índice de accidentes en la carretera 57 incrementó un 40 %, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

El titular de este organismo, Raúl Torres Mendoza reconoció que el sector se encuentra preocupado por los constantes accidentes con víctimas mortales que se registran constantemente; sin embargo, consideró que se podría actuar de forma preventiva si existiera mayor presencia de la Guardia Nacional en las carreteras de todo el país.

Torres Mendoza explicó que el 80 % de los accidentes carreteros son ocasionados por el exceso de velocidad, pues precisó que conductores tanto de transporte de carga como de vehículos particulares conducen deliberadamente a exceso de velocidad porque no existe ninguna autoridad en tramos muy extensos.

"Para nosotros, como gremio transportista, es preocupante y estamos exigiendo la presencia de patrullajes en carreteras federales. No vemos patrullas para que se reduzca velocidad para inhibir el manejo desmoderado", mencionó.

El consejero nacional dijo que la carretera 57 se ha convertido en uno de los tramos considerados como foco rojo en el estado; sin embargo, aseguró que está condición no es única de San Luis Potosí, sino la ausencia de la Guardia Nacional se percibe en carreteras de todo el país.

En este sentido, Raúl Torres recordó los accidentes de días pasados en Chihuahua donde un camión de carga se impactó con un puesto de comida dejando varios muertos, en Ciudad Victoria un auto tanque chocó con un autobús con un saldo de más de 18 fallecidos, en Michoacán también se registró hace unos días un accidente carretero con más de ocho muertos y el más reciente hace cinco días en la carretera 57 en el tramo Querétaro- San Luis, a la altura de San Luis de la Paz otro con más de seis muertos.