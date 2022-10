Casetas de cobro en la zona industrial no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana: Gobierno

A-AA+

El secretario general de gobierno en San Luis Potosí J. Guadalupe Torres Sánchez reconoció que aún no se llega a un acuerdo con la empresa concesionaria de la caseta de cobro de la supercarretera que va de la zona industrial a Villa de Arriaga.

Pese a que han solicitado mover dicha caseta para que trabajadores del sector fabril no tengan que pagar peaje cada vez que van a trabajar, no han logrado un acuerdo.

"Hemos dicho que vamos avanzados en las pláticas, pero no se ha llegado a un acuerdo, vamos muy avanzados, no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana, es una herencia maldita que tiene más de 18 años", comentó Torres Sánchez.

El secretario general descartó que dicha negociación no tiene que verse afectada con el tema de la contención de precios de 24 productos de la canasta básica, ya que hasta el momento no prevén aumentar los peajes de carreteras y autopistas concesionadas.

Desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el mandatario informó que no se podía permitir que esta vía cobrara peaje a trabajadores solo por acudir a la zona industrial a laborar.

Pese a que el gobernador potosino planteó la posibilidad de retirar la concesión a la empresa COCONAL, luego de una reunión con empresarios se habló sobre la posibilidad de mover las casetas de cobro para no afectar a los trabajadores, sin embargo, hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo oficial para el beneficio de todas las partes.