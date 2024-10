Caso Huehuetlán enfrenta a diputados con titular de la SSPC

El enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil Estatal y el alcalde de Huehuetlán, Ramón Martínez Avitud, de Morena, no fue derivado de un conflicto poselectoral ni quedará impune.

Así lo declaró José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en respuesta a cuestionamientos de los diputados en su comparecencia ante el Congreso del Estado.

Fueron los legisladores Rubén Guajardo Barrera del PAN y Carlos Arreola Mallol de Morena quienes cuestionaron al secretario sobre este hecho, con enfoques distintos.

Por un lado, Guajardo Barrera preguntó si se dará impunidad a funcionarios públicos captados el flagrancia por agentes de la GCE, pues señaló que el hecho de "echar corrida" a los elementos de seguridad, por parte del alcalde, constituye un delito. Asimismo, cuestionó si Ruiz Contreras ya presentó una denuncia al respecto, como lo ha mencionado en medios de comunicación.

"Nosotros como elementos de la Guardia Civil no distinguimos colores, no distinguimos acciones. Hay una acción que está fuera del marco de la ley, actuamos, procedemos. En ningún momento se generará impunidad ante los eventos que se pueden encuadrar en una conducta atípica, como las que evidentemente se generaron", respondió José Luis Ruiz Contreras.

Añadió que se está realizando un análisis de todas las personas involucradas y el entorno que sucedieron los hechos para presentar la denuncia correspondiente. Remarcó que no existe tregua con grupos delictivos ni con nadie, cuando se afecte a terceros.

A continuación, el diputado Carlos Arreola Mallol de Morena retomó el tema, alegando que lo sucedido en Huehuetlán se trató de un conflicto poselectoral, y que Ramón Martínez Avitud presentó denuncias por lo que él consideró violaciones a sus derechos humanos.

"Lo que ocurrió en Huehuetlán, solamente la Fiscalía del Estado podrá determinar si efectivamente se cometió una conducta delictiva o no, en este momento ni usted ni yo podemos decir si ocurrió o si esa conducta encuadra", respondió el Secretario de Seguridad.

Remarcó que el hecho no tiene tintes políticos, sino que se trata de un tema de seguridad, donde en ningún momento se pretendía detener al alcalde, sino que solamente se permitiera una revisión.

"De ninguna manera se trata de politizar, el evento no se derivó de acciones electorales. Si se conoce el municipio de Huehuetlán, recordemos que en este municipio esta Secretaría desmanteló un centro de monitoreo e inteligencia particular", declaró.