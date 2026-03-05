Caso Rich: En vilo, despidos de exfuncionarios del ayuntamiento

El fallo de la Contraloría Municipal capitalina, que derivó en el cese de tres funcionarios involucrados en el caso Rich está en suspenso debido a una impugnación presentada por los cesados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), dijo la contralora Gabriela López y López.

Acciones de la autoridad

En entrevista, la funcionaria municipal recordó que en julio de 2025, el gobierno municipal despidió a los tres funcionarios por omisiones relacionadas al funcionamiento del antro que fue escenario de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024.

En el accidente, murieron dos jóvenes asistentes al antro, abarrotado por la presentación de un espectáculo, celebrado pese a que no se cumplían las medidas de seguridad pertinentes. Una decena más de adolescentes resultó con heridas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por esas mismas omisiones, los involucrados fueron también inhabilitados para ocupar cargos públicos en el futuro.

¿Qué declararon las autoridades sobre el proceso?

Señaló que posteriormente, las personas cesadas presentaron iniciaron un proceso administrativo ante el TEJA, que intervino notificando a la Contraloría que empezaría una indagatoria que no ha concluido.

LEA TAMBIÉN Niega Torres Sánchez acoso gubernamental por caso Rich Respondió a la reciente acusación Juan Ramón Infante, vicepresidente de Coparmex en Matehuala

Por ende, precisó que existe un trámite pendiente de resolución en el TEJA que deja en suspenso la resolución de los despidos.

En el proceso se registran comparecencias entre las partes involucradas, a pedido de la instancia administrativa, indicó.

López y López indicó que en el último trimestre del año pasado, la Contraloría emitió 41 resoluciones, entre las que están 28 inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.