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Castiga la SSPC las podas ilegales

Por Rolando Morales

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Castiga la SSPC las podas ilegales
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital registra entre una y dos intervenciones al mes por daños al arbolado público, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien señaló que las acciones incluyen detenciones por la poda total de árboles y el retiro de plantas de espacios públicos.

      Entre los casos recientes, el funcionario mencionó la detención de unas mujeres que arrancaron un cactus en la calle de Galeana. También indicó que se ha intervenido contra personas que realizan podas completas de árboles, acciones que requieren la participación de otras áreas municipales para determinar las responsabilidades correspondientes.

      Villa Gutiérrez explicó que la SSPC trabaja con las direcciones de Ecología y Servicios Municipales para que, a través de la Sindicatura, se presenten las denuncias respectivas. Aunque calificó como pocos los casos de daños al arbolado en los que han intervenido, destacó que la coordinación con estas dependencias también se extiende a otros problemas ambientales.

      Entre ellos mencionó los tiraderos clandestinos de basura y la quema de residuos, por los que recientemente algunas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. El titular de la SSPC señaló que estos operativos forman parte de las acciones conjuntas con Ecología para atender conductas que afectan el entorno urbano.

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