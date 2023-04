Castración química es una ocurrencia y el PVEM solo busca reflectores: Diputada

La legisladora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Gabriela Martínez Lárraga, manifestó que la iniciativa del Partido Verde que busca la castración química es una ocurrencia, pues contraviene los tratados internacionales, es inconstitucional y solo busca reflectores.

Martínez Lárraga dijo que en materia de justicia hay mucho por hacer en el Estado y que el partido verde deberá de presentar un informe de cuántas carpetas de investigación por violación hay, cuántas han procedido y explicar porque no proceden las que se encuentran archivadas.

"No se puede impulsar una iniciativa anticonstitucional, que además se ha intentado impulsar en otros estados y no ha prosperado, precisamente porque es un disparate, que solo se maneja de manera mediática, porque no hay pruebas de que este procedimiento disminuya los números en este delito", enfatizó.

Indicó que es una propuesta que se ha venido dando desde hace tiempo, y ha sido rechazada y va seguir siendo rechazada porque contraviene los derechos humanos, ya que los castigos nunca deben ser humillantes o mutilantes.

"Además, hay muchas formas de cometer violación y no requieren un aparato reproductor erecto, tal y como se establece en los artículos 150 y 152, quien propone esto lo hace desde la más absoluta ignorancia", señaló.

Dijo que espera que los diputados que promueven la iniciativa, también presenten el costo de cuánto asciende el recurso que se necesita para llevar este procedimiento. "Tengo entendido que es muy caro, y que considero que ese recurso, mejor deberían de invertirlo en la preparación de los ministerios públicos y en mejora de la Fiscalía", indicó.

Recordó que ya presentó una iniciativa para homologar la Ley de San Luis Potosí con la del país, y que las penas por este tipo de delitos aumentan, ya que son más bajas en el estado. "Sí estamos hablando de beneficiar la justicia, aprobemos propuestas viables, que no contrapongan nuestra constitución y que no violenten los Derechos Humanos", concluyó.