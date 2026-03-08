Catorce apuesta al agua, turismo y nuevos atractivos para 2026: alcalde

En entrevista, el edil afirmó que uno de los avances más relevantes ha sido el mejoramiento en el suministro de agua potable, particularmente en la cabecera municipal, donde anteriormente el servicio dependía de pipas.

"Antes era pipa tras pipa para poder abastecer, sobre todo en fines de semana cuando hay mucho turismo. Hoy el tema del agua está mejorando", explicó.

Detalló que hasta el momento alrededor del 40% de las comunidades que enfrentaban problemas de abastecimiento han logrado resolverlos, gracias a la rehabilitación de pozos y a nuevas gestiones para ampliar la infraestructura hidráulica. Añadió que el municipio también busca impulsar la construcción de una presa, proyecto que se gestiona con instancias estatales y que podría concretarse en los próximos años.

Turismo, eje de la economía

Sandoval señaló que el principal motor económico del municipio sigue siendo el turismo, actividad de la que dependen gran parte de los comerciantes, artesanos y prestadores de servicios.

Indicó que el gobierno municipal trabaja con distintos sectores para mantener la denominación de Pueblo Mágico y mejorar la imagen del destino.

"Nos visitan principalmente turistas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, pero ahora también llegan visitantes desde Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca, además del turismo internacional que siempre ha volteado a ver a Real de Catorce", comentó.

Entre los productos que se impulsan para fortalecer la oferta turística mencionó artesanías huicholas, dulces típicos, plata, cabrito, cajeta, peyoconchas, cabuches y otros platillos regionales.

Seguridad y capacitación policial

El presidente municipal sostuvo que Real de Catorce es un destino seguro para visitantes, al señalar que existe coordinación con la Guardia Civil Estatal y que recientemente se instaló una base de esa corporación en la zona.

Además, afirmó que la policía municipal se mantiene en capacitación constante y que casi el 90% de los elementos se encuentran certificados.

Películas, monumento

y nuevos atractivos

De cara a 2026, el alcalde adelantó que una nueva película se grabará en el municipio, lo que reforzará la promoción turística de la región.

También anunció la construcción de un monumento de cantera de más de 14 metros de altura dedicado a San Francisco de Asís, proyecto que se ubicaría en el cerro Lorega y que ofrecerá una vista panorámica del pueblo.

La obra, dijo, ya presenta avances en el acceso y podría concluir entre agosto y septiembre.

Mejoras urbanas y control vehicular

Sandoval explicó que el ayuntamiento trabaja en mejorar la imagen urbana con nueva señalética, botes de basura y rehabilitación de espacios públicos.

Entre los proyectos a mediano plazo se contempla que el centro del pueblo sea peatonal, para reducir la congestión vehicular en temporadas altas de turismo.

"Queremos que los visitantes puedan dejar su vehículo en la entrada y recorrer el pueblo caminando, sin perder la esencia de Real de Catorce", concluyó.